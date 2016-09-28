Літак здійснив екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся (фото)

14:33, 28 вересня 2016
Наука та IT
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Літак авіакомпанії Delta Airlines, що здійснював рейс з Детройта до Амстердама, був змушений піти на екстрену посадку в Манчестері через планшет Samsung, що загорівся. 

Літак вимушений був дійснити екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Планшет був затиснутий під кріслом, наповнювач якого також почав плавитися, що спровокувало появу в салоні різкого хімічного запаху і диму.

Посадка літак Boeing 767-400 пройшла без проблем, ніхто з пасажирів і членів екіпажу літака не постраждав.

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За попередньою інформацією, планшет залишив в салоні літака хтось із пасажирів попереднього рейсу.

Літак вимушений був дійснити екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв.

Причиною стали випадки займання акумуляторів при зарядці. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.

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