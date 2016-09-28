Літак здійснив екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся (фото)

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Планшет був затиснутий під кріслом, наповнювач якого також почав плавитися, що спровокувало появу в салоні різкого хімічного запаху і диму.

Посадка літак Boeing 767-400 пройшла без проблем, ніхто з пасажирів і членів екіпажу літака не постраждав.

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За попередньою інформацією, планшет залишив в салоні літака хтось із пасажирів попереднього рейсу.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв.

Причиною стали випадки займання акумуляторів при зарядці. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.