Samsung обміняє або компенсує вартість 1 мільйона Galaxy Note 7 в США

Південнокорейська компанія Samsung обміняє на нові або компенсує ціну 1 мільйона смартфонів Galaxy Note 7, що відкликаються в США, повідомляє Прайм з посиланням на реліз компанії.

"В четвер американська Комісія з визначення безпеки товарів масового споживання (Consumer Product Safety Commission, CPSC) повідомила про відкликання близько 1 мільйона смартфонів Samsung Galaxy Note 7, батарея яких може запалати. Відомство зазначило, що воно отримало 92 повідомлення про перегрів батареї в США, в тому числі 26 повідомлень про опіках і 55 - про нанесення шкоди майну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власники відкликаних смартфонів можуть обміняти їх на новий Samsung Galaxy Note 7. Крім того, передбачається обмін відкликаного смартфона на смартфон Galaxy S7 або Galaxy S7 edge, з доплатою за різницю в цінах. Також, можливе повне повернення коштів за відкликаний смартфон.

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"Безпека споживачів завжди була нашим головним пріоритетом... Ми просимо власників негайно вимкнути свої пристрої Note 7 і отримати пристрій на заміну або відшкодування з допомогою нашої програми обміну", - наводяться в релізі слова президента Samsung Electronics America Тіма Бакстера (Tim Baxter).

Продажі Galaxy Note 7 почалися в десяти країнах світу 19 серпня. На території Росії смартфон мав почати продаватися 26 серпня, але потім відкриття продажів перенесли на 16 вересня, а згодом - на невизначений термін.

Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки. Штаб-квартира знаходиться в Сеулі (Південна Корея). Штат співробітників на квітень 2016 року становить близько 319 тисяч осіб у 84 країнах світу.