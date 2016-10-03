Google відкрив доступ до технології машинного навчання для всіх бажаючих

Як зазначає видання Naked Science, дана послуга раніше була доступна тільки деяким користувачам в альфа-версії.

Новий інструмент від інтернет-гіганта дозволить поліпшити будь-які додатки і програми, створені розробниками з усього світу.

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У своєму блозі представники Google розповіли, як компанія Airbus оптимізувала свої оборонні системи і системи дослідження космічного простору, використовуючи хмару машинного навчання від Google. За допомогою нового інструменту співробітникам Airbus вдалося поліпшити функції автоматизованого виявлення і корекції супутникових зображень.

«Хмара машинного навчання дозволила нам підвищити точність і швидкість, з якою ми аналізуємо зображення, зняті нашими супутниками. Воно дозволило вирішити проблеми, які існували протягом багатьох десятиліть», – сказав один із співробітників компанії Airbus.

У той час як ця новина може вплинути на розвиток сучасних стартапів та інших технологічних компаній, досягнення Google у розвитку машинного навчання можуть вплинути на абсолютно всі сфери людської діяльності, пише Naked Science. Технології штучного інтелекту не раз демонстрували свою ефективність у вирішенні всіх можливих проблем. Так, використовуючи власну систему машинного навчання, Google вдалося зменшити витрати на забезпечення електроенергією своїх серверів.

Видання зазначає, що крім відкриття загального доступу до хмари машинного навчання компанія Google займеться навчанням фахівців у цій сфері. У кожного користувача, зацікавленого у використанні штучного інтелекту від Google, буде можливість зв'язатися з інженерами компанії для отримання необхідних знань.