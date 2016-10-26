У США безпілотна вантажівка доставила партію пива (відео)

Американська компанія Otto, що належить Uber, вперше використала одну зі своїх безпілотних вантажівок для комерційної доставки вантажу, передає N+1.

Першим вантажем безпілотної вантажівки Otto стало пиво, в рамках виконаного рейсу було доставлено 51744 банок світлого лагера «Будвайзер».

Пиво, зварене на заводі пивоварної компанії Anheuser-Busch у місті Ловланд, штат Колорадо, було доставлено в місто Колорадо Спрінгс. Протяжність маршруту склала близько 200 кілометрів, при цьому фура рухалася в автономному режимі більшу частину шляху - 160 кілометрів по шосе. Середня швидкість вантажівки в автономному режимі становила 90 кілометрів на годину.

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Водій керував вантажівкою тільки в міській межі. Після виїзду на шосе він відстебнув ремінь безпеки, перемістився в задню частину кабіни і більшу частину шляху навіть не перебував у кріслі водія. Маршрут прямування безпілотного вантажівки був узгоджений з владою штату Колорадо, також за вантажівкою протягом усього шляху їхала патрульна машина.

Безпілотна вантажівка Otto побудована на базі серійного тягача Volvo, який додатково оснащений парою камер для розпізнавання розмітки, фронтальним радаром, лідаром і GPS-модулем.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня всі автомобілі Tesla будуть випускатися з повністю автономним вбудованим автопілотом. Працювати він зможе після того, як буде остаточно протестований. У компанії прогнозують, що це відбудеться до кінця 2017 року. Автопілот повинен забезпечити більш високий рівень безпеки, ніж при управлінні людиною.