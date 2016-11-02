Росія оштрафувала Google на $6,3 мільйона

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії оштрафувала корпорацію Google на 438 мільйонів рублів, говориться в повідомленні на сайті відомстві.

"Ми впевнені, що виконання приписи забезпечить можливість для розвитку конкуренції на ринку мобільного ПЗ в Росії, що сприятливо позначиться на наших споживачів", - заявила начальник управління регулювання зв'язку та інформаційних технологій ФАС Олена Заєва.

У прес-службі Google телеканалу "360" підтвердили отримання повідомлення ФАС про призначення штрафу.

"Ми уважно ознайомимося з рішенням, перш ніж визначимо подальші дії. Одночасно з цим ми продовжуємо співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами і розповідаємо про широких можливостях, які Android дає користувачам, розробникам і виробникам пристроїв в Росії", - відзначили в прес-службі.

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У вересні 2015 року російська антимонопольна служба визнала Google винною у зловживанні домінуючим становищем на ринку.

У ФАС пояснювали, що домінування інтернет-гіганта здійснювалося завдяки операційній системі Android, зокрема магазином додатків Google Play. Google надавала виробникам мобільних пристроїв свій магазин додатків Google Play на певних умовах, наприклад, вимагалося, щоб разом з магазином був встановлений ряд інших додатків компанії, причому в пріоритетних місцях на екрані, обов'язкова установка пошуковика Google за замовчуванням", а також заборона на установки додатків інших компаній. Справа, яка тягнеться з лютого минулого року і включає більше 200 томів матеріалу, було ініційовано за заявою "Яндекса".

Аналогічні претензії до Google виникли і в США. За даними Bloomberg, предметом розглядів Федеральної торгової комісії стала операційна система Android. У квітні 2015 року Верховний суд Євросоюзу офіційно висунув Google звинувачення про недобросовісну конкуренцію.