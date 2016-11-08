Apple планує випустити iPhone 7 в новому кольорі - ЗМІ

Про це пише сайт Macotakare з посиланням на анонімне джерело.

Приводом для створення пристрою в новому кольорі став високий попит на модель Jet Black. Терміни надходження білого iPhone 7 у продаж не називаються. Редакція порталу зазначає, що інформація може виявитися помилковою.

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На користь того, що Apple може випустити iPhone 7 в білому кольорі, говорить історія з iPhone 4. Через дев'ять місяців після презентації в червні 2010 року, компанія представила смартфон в білому корпусі. На даний момент iPhone 7 доступний в п'яти варіантах: сріблястому, золотому, рожевому, чорному і «чорному оніксі».