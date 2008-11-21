Сингапур вкладе мільйони в 3D-кінематограф

Уряд Сингапуру заснував фонд підтримки розвитку тривимірного кінематографу в країні. Як повідомляє Variety, розмір фонду перевищить 6,5 мільйона доларів.

"Ми маємо намір підтримувати відповідні кінопроекти, створення 3D-інфраструктури, виробничих циклів і спеціальних навчальних програм в найближчі два роки", - прокоментував ініціативу міністр інформації Лі Бун Ян на відкритті фестивалю тривимірних фільмів.

На думку міністра, потенціал 3D-індустрії не вичерпується лише кінематографом. Такі технології можуть застосовуватися, наприклад, для тренування військових, в медицині й інших сферах.

Лента.ру