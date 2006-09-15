Canon представила 4 нові цифрові камери (фото)

Напередодні конференції Photokina, яка відбудеться в Німеччині з 26 вересня по 1 жовтня, компанія Canon представила чотири нові цифрові камери. Розрізнення сенсорів представлених новинок становить від 7,1 до 10 мегапікселів, і всі вони мають новий процесор обробки зображень DIGIC III, повідомляється на сайті TG Daily.

Цифрова камера PowerShot G7 має 10-мегапіксельний сенсор і здатна знімати із швидкістю 2 кадри за секунду. Оптика фотоапарата дозволить збільшити зображення в 6 разів, а система стабілізації зображення - зробити максимально чіткі знімки.

Ще одна 10-мегапіксельна новинка від Canon одержала назву PowerShot SD900. Цей компактний 165-грамовий цифровик здатний здійснювати відеозйомку у високому розрізненні (1024x768) із швидкістю 15 кадрів за секунду і з розрізненням 640х480 із швидкістю 30 кадрів за секунду. Модель SD800 відрізняється від SD900 меншим розрізненням сенсора - 7,1 мегапікселя. Сенсором з таким же розрізненням устаткована і остання, четверта з представлених Canon камер SD40. Цей фотоапарат випускатиметься в кількох кольорових рішеннях і відрізняється спеціальною системою фокусування на обличчах зображених на фотографіях людей.

Усі представлені новинки з`являться на ринку в жовтні 2006 року. Вартість камер становить від 350 до 550 доларів.

Лента.ру