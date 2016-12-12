Вчені NASA назвали дату всесвітнього потопу
13:22, 12 грудня 2016Наука та IT
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Фахівці NASA припустили можливість глобального світового потопу.
Потоп загрожує вже у найближчі 60 років / REUTERS
Він може стерти з лиця землі прибережні міста Японії, Франції та Великобританії, йдеться на сайті NASA.
Таких висновків вони дійшли, спостерігаючи за змінами кліматичного фону Землі, зокрема прискореними темпами танення льодовиків. В NASA назвали можливий термін настання всесвітнього потопу - найближчі 60 років.
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Зазначається, що катастрофічні зміни можуть призвести до масової загибелі людей.
Раніше Хокінг попереджав, що в найближчу тисячу років настане неминучий кінець світу через ядерну війну, штучний інтелект або генетично створений вірус.
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