В iPhone 8 може з'явитися другий слот для SIM-картки - ЗМІ

Про це повідомляє Gizmochina.

Наголошується, що ця опція виявиться ексклюзивною. Нові смартфони Apple, які мають підтримку двох SIM-карток, вийдуть тільки в Китаї.

Згідно з повідомленням, такі чутки підтверджуються і недавньою подачею патентних заявок Apple, що описують одночасну роботу двох SIM-карток і особливий режим енергоспоживання при ньому.

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В якому режимі картки будуть працювати, і чи обидві з них зможуть підтримувати LTE, поки не уточнюється. До анонса ще більше півроку, тому все може неодноразово змінитися.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що Apple планує випустити iPhone 7 в новому кольорі.