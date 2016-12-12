В iPhone 8 може з'явитися другий слот для SIM-картки - ЗМІ
18:05, 12 грудня 2016Наука та IT
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Новий iPhone, анонс якого очікується в наступному році, отримає чимало унікальних особливостей. Серед них згадувалася і OLED-панель, і віртуальна кнопка Touch ID, і скляний корпус, а зараз стало відомо про підтримку Dual SIM.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Gizmochina.
Наголошується, що ця опція виявиться ексклюзивною. Нові смартфони Apple, які мають підтримку двох SIM-карток, вийдуть тільки в Китаї.
Згідно з повідомленням, такі чутки підтверджуються і недавньою подачею патентних заявок Apple, що описують одночасну роботу двох SIM-карток і особливий режим енергоспоживання при ньому.
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В якому режимі картки будуть працювати, і чи обидві з них зможуть підтримувати LTE, поки не уточнюється. До анонса ще більше півроку, тому все може неодноразово змінитися.
Також раніше ЗМІ повідомляли, що Apple планує випустити iPhone 7 в новому кольорі.
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