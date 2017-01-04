100 км/год за 2,39 секунди: конкурент Tesla показав свій електрокар FF 91 (відео)

Відео з презентації оприлюднено на YouTube.

На презентації представники компанії розкрили деякі технічні деталі моделі, показали роботу автопілота і продемонстрували перший серійний зразок FF 91, який виїхав прямо на сцену, пише AIN.

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За даними компанії, авто здатне розігнатися до 100 км/год за 2,39 секунд, що трохи краще, ніж 2,4 секунди у Tesla Model S. У компанії стверджують, що дальність поїздки на FF 91 складе 600-700 км (у порівнянні з приблизно 500 км у Model S). Ключові технічні специфікації авто є на сайті виробника.

Електрокар обіцяють оснастити подвійною антеною для Wi-Fi, функцією розпізнавання обличчя, щоб в авто можна було сісти без ключа. Знаменитий автопілот Tesla в компанії теж не залишили без уваги: на презентації показали відео, на якому машина сама знаходить паркувальне місце і паркується, користувач може відсилати авто на парковку і викликати його за допомогою програми на смартфоні.