У Британії знайшли спосіб лікувати зуби без пломб

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Команда з Королівського коледжу в Лондоні з'ясувала, що хімічна речовина Tideglusib може змушувати клітини зубної пульпи заліковувати невеликі отвори в зубах у мишей.

Читайте такожПроцес висмоктування крові комаром зняли на відео

У дослідженні, опублікованому в Science Reports, йдеться, що цей метод призводить "до повного і ефективного натурального відновлення".

У зубів дуже обмежені здатності до регенерації. Якщо внутрішня зубна пульпа оголюється, організм людини здатний виробляти тонку смужку твердої зубної тканини дентину - шару, що знаходиться безпосередньо під емаллю, однак великі пошкодження таким чином не заліковуються.

Зазвичай стоматологи лікують карієс c допомогою пломб з металевої амальгами або композиту з порошкоподібного скла і кераміки.

Однак пломби потрібно регулярно замінювати, і дослідники сподіваються посилити природну регенеративну здатність зубів, щоб вони могли самі заліковувати великі пошкодження.

Читайте також В Арктиці відкопали рештки раніше невідомого виду птахів із гострими зубами

Препарат Tideglusib збільшує активність стовбурових клітин в пульпі зуба, що дозволяє відновити отвори діаметром 0,13 мм в зубах у мишей, розповіли вчені.

Біорозчина губка, просочена препаратом, містилася в пошкоджену частину зуба, зверху наносилося захисне покриття.

По мірі того, як губка розкладалася, її замінював, дентин, і зуб гоївся.

В даний час вчені досліджують, чи можна таким же чином відновлювати більш великі пошкодження зубів.