Боти згенерували більше половини інтернет-трафіку в 2016 році
У 2016 році 52% інтернет-трафіку згенерували боти, а реальні користувачі - 48%.
Про це свідчать дані дослідження компанії Imperva Incapsula, як повідомляє ВВС.
Компанія проаналізувала понад 16,7 мільярдів візитів на 100 тисяч випадково обраних доменів із власної клієнтської бази за серпень - листопад 2016 року.
На людей в 2016 році припало 48,2% трафіку, на ботів - 51,8%.
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У компанії зазначили, що боти між собою відрізняються, їх розділили на "хороших", на яких припадає 22,9% і "поганих" з 28,9% інтернет-трафіку.
"Погані" боти розсилають спам і можуть вчинити DDos-атак на сайти, а "хороші" аналізують сайти, збирають і обробляють інформацію.
Найактивнішим з них серед усіх ботів, був робот із додатку Facebook. На його частку припадало 4,4% трафіку в мережі Incapsula.
У 2015 році людський трафік вперше за чотири роки перевищив рівень автоматизованого - 53% проти 47%.