Боти згенерували більше половини інтернет-трафіку в 2016 році

Про це свідчать дані дослідження компанії Imperva Incapsula, як повідомляє ВВС.

Компанія проаналізувала понад 16,7 мільярдів візитів на 100 тисяч випадково обраних доменів із власної клієнтської бази за серпень - листопад 2016 року.

На людей в 2016 році припало 48,2% трафіку, на ботів - 51,8%.

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У компанії зазначили, що боти між собою відрізняються, їх розділили на "хороших", на яких припадає 22,9% і "поганих" з 28,9% інтернет-трафіку.

"Погані" боти розсилають спам і можуть вчинити DDos-атак на сайти, а "хороші" аналізують сайти, збирають і обробляють інформацію.

Найактивнішим з них серед усіх ботів, був робот із додатку Facebook. На його частку припадало 4,4% трафіку в мережі Incapsula.

У 2015 році людський трафік вперше за чотири роки перевищив рівень автоматизованого - 53% проти 47%.