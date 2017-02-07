Освітив кілька штатів: над США пролетів мічіганський метеорит (відео)
08:56, 07 лютого 2017Наука та IT
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Метеорит пролетів над озером Мічиган в США, освітивши небо над декількома штатами на Середньому заході.
Фотоілюстрація / 19rus.info
Про це повідомляє Fox News.
Падіння метеорита було знято на відео, а також зафіксовано поліцією і американським метеоритним суспільством в Індіані, Мічигані та інших штатах.
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Як повідомили метеорологи, падіння космічного тіла супроводжувалося звуком удару, який здригнув будинки в регіоні.
Проте вчені досі не встановили, чи впав метеорит у воду або розвалився в небі.
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