Освітив кілька штатів: над США пролетів мічіганський метеорит (відео)

Про це повідомляє Fox News.

Падіння метеорита було знято на відео, а також зафіксовано поліцією і американським метеоритним суспільством в Індіані, Мічигані та інших штатах.

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Як повідомили метеорологи, падіння космічного тіла супроводжувалося звуком удару, який здригнув будинки в регіоні.

Проте вчені досі не встановили, чи впав метеорит у воду або розвалився в небі.