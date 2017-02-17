Apple готує несподіване колірне рішення для iPhone 7 Plus

Компанія Apple готує до випуску iPhone 7 Plus в новому колірному рішенні. Спеціально для китайського ринку флагманський смартфон виконають в яскраво-червоному корпусі. Про це повідомляє 4PDA.

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За інформацією видання, проект орієнтований виключно на китайського споживача. Але є ймовірність, що з часом новинка буде доступна і в інших регіонах. Джерела повідомляють, що на заводі компанії Foxconn в Чженчжоу вже приступили до серійного виробництва iPhone 7 Plus в червоному кольорі China red.

Коли нова версія пристрою дебютує на китайському ринку, поки невідомо. Поки цей смартфон продається в п'яти колірних рішеннях: чорному, "чорному оніксі", білому, золотому і "рожевому золоті".