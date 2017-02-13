Apple встановить в iPhone 8 дисплей від Samsung
18:22, 13 лютого 2017Наука та IT
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Компанія Apple замовила у Samsung Display ще 60 млн панелей OLED діагоналлю 5,5 дюйма для наступного покоління смартфонів iPhone.
Apple купила у Samsung ще 60 мільйонів дисплеїв для iPhone 8 / Samsung
Про це повідомляє itc.ua з посиланням на видання The Korea Herald.
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Повідомляється, що ці 60 млн компанія Apple замовила у Samsung Display додатково до початкових 100 млн, замовленими у минулому році, тим самим збільшивши загальну суму замовлення від первинних 8 трлн південнокорейських вон (близько $6,96 млрд) до 13 трлн південнокорейських вон ($11,31 млрд).
За оцінкою спостерігачів, частка Samsung Display в загальному обсязі панелей для нових iPhone складе рекордні 80%.
Тобто, Samsung Display стане основним постачальником екранів OLED для нових смартфонів Apple.
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