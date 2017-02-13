Apple встановить в iPhone 8 дисплей від Samsung

Про це повідомляє itc.ua з посиланням на видання The Korea Herald.

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Повідомляється, що ці 60 млн компанія Apple замовила у Samsung Display додатково до початкових 100 млн, замовленими у минулому році, тим самим збільшивши загальну суму замовлення від первинних 8 трлн південнокорейських вон (близько $6,96 млрд) до 13 трлн південнокорейських вон ($11,31 млрд).

За оцінкою спостерігачів, частка Samsung Display в загальному обсязі панелей для нових iPhone складе рекордні 80%.

Тобто, Samsung Display стане основним постачальником екранів OLED для нових смартфонів Apple.