Сьогодні NASA повідомить про важливі відкриття, зроблені на екзопланетах

Захід пройде о першій годині дня (20:00 за Києвом). Прес-конференція буде показана в прямому ефірі NASATV.

Читайте такожВчені дали назву одній з малих планет Сонячної системи

Видання BuzzFeed з посиланням на інформовані джерела повідомило, що на прес-конференції співробітники NASA розкажуть "якусь приголомшливу інформацію".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на найближчій до Сонця карликовій планеті Церері виявили "інгредієнти життя".