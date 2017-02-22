Сьогодні NASA повідомить про важливі відкриття, зроблені на екзопланетах
02:12, 22 лютого 2017Наука та IT
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NASA анонсував проведення сьогодні, 22 лютого, прес-конференції, на якій планує повідомити про результати своїх відкриттів на планетах, розташованих за межами Сонячної системи.
REUTERS / NASA
Захід пройде о першій годині дня (20:00 за Києвом). Прес-конференція буде показана в прямому ефірі NASATV.
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Видання BuzzFeed з посиланням на інформовані джерела повідомило, що на прес-конференції співробітники NASA розкажуть "якусь приголомшливу інформацію".
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на найближчій до Сонця карликовій планеті Церері виявили "інгредієнти життя".
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