На Церері виявили "інгредієнти життя"

Про це пише ТСН, посилаючись на дослідження Science.

Велика частина "інгредієнтів життя" зосереджена в районі кратера Ернутет (його діаметр дорівнює 50 кілометрів) на площі близько тисячі квадратних кілометрів.

Виявлені сполуки збереглися на карликовій планеті з моменту її появи, а не були привнесені ззовні, адже органіка не витримала б високих температур, що виникають при зіткненні небесних тіл.

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Станція Dawn була запущена 27 вересня 2007 року за допомогою ракети-носія Delta 2 з космодрому на мисі Канаверал у США, а на орбіті близько Церери виявилася 6 березня 2015 року. Вартість проекту з вивчення астероїда Вести і карликової планети Церери складає близько 500 мільйонів доларів.

Церера була відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе Піацці і названа на честь давньоримської богині родючості. Діаметр космічного об'єкта становить 950 кілометрів, що робить його найбільшим небесним тілом в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера.

Раніше станція Dawn отримала нові знімки загадкової гори у формі піраміди Ахуна Монс на Церері.

Фотографії зроблені в грудні 2015 року з відстані 385 кілометрів від поверхні карликової планети — в 120 разів більш близького, ніж у момент першого спостереження височини, яке відбулося в лютому 2015 року на видаленні 46 тисяч кілометрів від Церери.