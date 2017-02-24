Google звинуватила Uber у крадіжці технологій безпілотного автомобіля

Фірма Waymo (пов'язаний з Google підрозділ по розробці безпілотного автомобіля) подала у федеральний суд Сан-Франциско позов до Otto (дочірньої компанії Uber), повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Waymo звинувачує Otto в крадіжці 14 000 файлів, що містять конфіденційні документи та оригінальні розробки.

Читайте такожУ США безпілотна вантажівка доставила партію пива (відео)

Мова, зокрема, йде про сенсорну систему безпілотного автомобіля.

За версією позивача, дані викрав Ентоні Левандовскі, який був одним з керівників проекту безпілотного автомобіля в Google, а потім став засновником компанії Otto.

"Ми вважаємо, що ці дії були заздалегідь сплановані", - йдеться у заяві Waymo. Фірма вважає, що вкрадені дані дозволили конкурентам у найкоротший термін розробити сенсорну систему автомобіля.

За даними агентства Reuters, Waymo вимагає заборонити Uber використовувати технології, через які виникли звинувачення, а також компенсувати заподіяну шкоду (сума якої не розголошується).

"Ми сприймаємо звинувачення, висунуті на адресу співробітників Otto і Uber серйозно і ретельно вивчимо ситуацію", - йдеться в коментарі Uber.