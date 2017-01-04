У Китаї показали льотні випробування нового безпілотного таксі (відео)

Китайська компанія EHang оприлюднила відео льотних випробувань перспективного пасажирського безпілотного таксі EHang 184, які проводилися в 2016 році, повідомляє Новое время.

"Розробники перевіряли основні льотні характеристики мультикоптера, роботу його бортових електричних систем, маневреність, керованість і можливість виконувати нічні польоти", - йдеться у повідомленні.

У EHang заявили, що в 2017 році будуть проводити розширені випробування нового безпілотного таксі, включаючи польоти під навантаженням, а також управління апаратом через мережу стільникового зв'язку стандарту 4G. Крім того, компанія почне випробування нового центру керування для безпілотних таксі EHang. З допомогою такого центру оператори зможуть контролювати кілька десятків апаратів.

Читайте такожБезпілотний автомобіль Google вперше потрапив до аварії: є постраждалі

EHang 184 виконаний за схемою квадрокоптера, на кінцях кожного з променів якого розміщені два електромотори. Ці мотори приводять до руху повітряні гвинти. Як очікується, повноцінне таксі зможе перевозити пасажирів масою до ста кілограмів. Повністю електричний апарат зможе розвивати швидкість до ста кілометрів на годину і знаходитися в повітрі до 23 хвилин.

Очікується, що в найближче десятиліття в декількох країнах світу буде переглянуто законодавство, яке дозволить використовувати невеликі безпілотні літальні апарати для перевезення пасажирів як усередині міст, так і між містами і передмістям.