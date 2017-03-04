Uber використовує секретну програму для обману влади - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох діючих і колишніх співробітників компанії, передає РБК.

За даними видання, Uber використав цю програму в Бостоні, Парижі і Лас-Вегасі, а також в Австралії, Китаї, Італії і Південній Кореї. Greyball — це частина великої системи VTOS (скорочено від violation of terms of service — «порушення умов надання послуг»), яка, на думку компанії, допомагає виявити людей, які неправомірно користуються її послугами. VTOS, як і Greyball, використовується в основному за межами США з 2014 року.

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В якості прикладу NYT наводить роботу сервісу в Портленді, штат Орегон. Компанія не отримала дозвіл на надання послуг у цьому місті, через що його влада звинуватила Uber у нелегальній роботі в грудні 2014 року. Газета повідомляє про випадок, коли таксі не приїхало до одного з міських патрульних, оскільки Greyball показала водієві, що пасажир — співробітник правоохоронних органів.

Greyball збирає дані про користувачів, виходячи з «геозон», де вони перебувають. Скажімо, Uber проводить моніторинг територію навколо урядових установ у містах, де діяльність компанії обмежена. Якщо людина часто використовує додаток, то він, на думку компанії, пов'язаний з офіційними особами. Такий аналіз дозволяє сервісу уникнути або мінімізувати виклики від влади або співробітників правоохоронних органах.

Серед інших методів, використовуваних компанією, — аналіз інформації кредитної картки. Компанія вивчає, чи не прив'язана до певної організації, яка може «зашкодити» діяльності сервісу за замовленням таксі.

Якщо людина, яка знаходиться в такому списку Uber, намагається замовити машину, додаток показує йому, що всі автомобілі зайняті.

«Ця програма відхиляє запити з боку недобросовісних клієнтів, які можуть порушити умови надання послуг — чи йдеться про людей, які хочуть заподіяти водіям фізичну шкоду, конкурентів, які хочуть нам перешкодити, або супротивників, які вступають у змову з посадовими особами, щоб заманити водіїв у пастки», — пояснили The New York Times у Uber.

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Газета вказує, що принаймні 50-60 осіб всередині компанії знали про застосування Greyball. У них викликало сумнів етичність використання цього сервісу і його законність. Про неї був обізнаний і перший заступник директора з глобальних операцій Райан Грейвс. Він не відповів на прохання прокоментувати ці відомості, пише NYT.

Чинний співробітник Uber, обізнаний про використання цієї програми, в бесіді з Reuters підтвердив, що Greyball дійсно використовується, щоб уникнути замовлення від поліцейських і влади.