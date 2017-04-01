Українська експедиція вирушила в Антарктику (відео)

З аеропорту "Бориспіль" вирушила 22-га антарктична експедиція на станцію "Академік Вернадський", передає Радіо Свобода.

12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили на експедицію до Антарктики, вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік.

Кожен учасник експедиції залишає в Україні сім’ю, дехто навіть маленьких дітей. На запитання журналісті: "Яких змін в Україні ви очікуєте після повернення?", більшість дослідників відповіли, що сподіваються на закінчення війни до їхнього повернення.

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Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2 мільйона гривень. Головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму.