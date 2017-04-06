Засновник Amazon інвестує в космічний туризм

Засновник американського велетня онлайн-торгівлі Amazon Джефф Безос заявив про намір інвестувати у свою аерокосмічну компанію Blue Origin 2,5 мільярда доларів. Для цього він збирається щорічно продавати акції інтернет-майданчика на суму мільярд доларів, як повідомляє DW.

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Безос запевнив, що вже у 2018 році Blue Origin здійснюватиме 11-хвилинні польоти на орбіту для туристів, передає агенція Reuters. Їм запропонують прогулянку у відкритому космосі для відчуття невагомості. Місце у кораблі забезпечуватиметьcя для шести людей. Тестові польоти з інженерами та пілотами компанії мають початися вже цьогоріч. Прибутки аерокосмічної компанії Безос планує забезпечувати тим, що ракети використовуватимуться неодноразово, як у проекті SpaceX Ілона Маска.

Вартість 17-відсоткового пакета акцій Безоса в Amazon на біржах складає понад 73 мільярди доларів. За даними Forbes, статки бізнесмена, якому крім торговельного інтернет-майданчика належить видавничий дім The Washington Post, оцінюються загалом у 78 мільярдів доларів.