З'явилося відео історичної посадки першого ступеня ракети SpaceX

Опубліковано відеозапис посадки маршової ступені ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX на плавучу платформу в Атлантичному океані. Запуск ракети був здійснений 30 березня 2017 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, як повідомляє "Ліга".

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Унікальність цього старту, виведення корисного вантажу на орбіту і повернення першого ступеня - в тому, що компанія SpaceX уперше в історії космонавтики успішно проробила все це з маршової сходинкою, яка раніше вже використовувалася для запуску.

За словами глави SpaceX Ілона Маска, вдалий запуск ракети з вже використовувалася першою сходинкою - революція в космічних польотах.

Проект повторного використання ступеня ракети з основною силовою установкою розробляється компанією для здешевлення космічних програм: багаторазове використання ракети дозволяє значно скоротити вартість.