Астрономи виявили гігантського двійника Юпітера

Міжнародна група астрономів виявила газового гіганта MOA-2016-BLG-227Lb, який в три рази масивніше Юпітера. Ця екзопланета віддалена від Землі на 21 тисячу світлових років. Про це повідомляється на сайті Phys.org.

MOA-2016-BLG-227Lb була знайдена в 2016 році за допомогою телескопа MOA-II при Університетській обсерваторії Маунт Джон. Для цього використовувався метод, заснований на гравітаційному мікролінзуванні. При цьому явищі траєкторії світлових променів, що виходять від одного астрономічного об'єкта, спотворюються гравітаційним полем іншого небесного тіла. Серія спостережень з інших телескопів дозволила визначити основні параметри планети.

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Астрономи з'ясували, що об'єкт належить до класу так званих Супер-Юпітерів — планет, маса яких перевищує масу найбільшої планети Сонячної системи. Однак вони недостатньо великі, щоб бути коричневими карликами, в яких протікають реакції термоядерного синтезу. Екзопланета обертається навколо невеликої червоної або помаранчевої зірки.