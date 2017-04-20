Google збирається додати функцію блокування реклами в Chrome

У новій версії браузера Google Chrome з'явиться функція блокування реклами, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, компанія розглядає можливість роботи блокувальника в двох режимах - відключення певних типів реклами і відключення всієї реклами на деяких сайтах.

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Блокувальник реклами планується вбудувати і в мобільний, і в десктопну версію браузера, пише "Медуза".

Додавши можливість блокування реклами в свій браузер, припускає видання, Google хоче знизити кількість завантажень сторонніх додатків, що виконують цю функцію.

Про створення версії Google Chrome з можливістю блокування реклами компанія, за даними видання, оголосить «в найближчі тижні». В Google коментувати це повідомлення поки відмовилися.

Реклама принесла Google близько 60 мільярдів доларів виручки в 2016 році.