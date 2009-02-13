Зіткнення супутників можуть стати навмисними

Представник Пентагону Брайан Уїтмен заявив, що зіткнення з російським військовим супутником стало для Пентагону несподіванкою. Про це повідомляє AFP.

"Ми ніяк не чекали зіткнення. Неможливо відстежити рух всіх об`єктів на орбіті, і цей інцидент ще раз свідчить про необхідність тісної співпраці між країнами з питань космосу", - заявив Уїтмен.

Як пише Wall Street Journal, військові аналітики побоюються, що американські військові супутники за нових умов можуть стати жертвою спеціально створених "космічних пробок", пошкоджень і повного виведення з ладу.

11 лютого супутник американської компанії супутникового зв`язку Iridium, запущений 1997 р., зіткнувся з російським військовим супутником "Космос-2251", запущеним 1993 р. і виведеним з космічного угруповання через два роки.

За підрахунками фахівців, нині на навколоземній орбіті близько 18 тисяч об`єктів, з яких, - 220 активних комерційних супутників і сотні військових і наукових космічних апаратів.

За словами представника НАСА, до 11 лютого в космосі було зафіксовано три випадки зіткнення об`єктів на навколоземній орбіті, проте всі ті об`єкти мали зовсім невеликі розміри - це були корпуси ракетних двигунів і малі супутники.