Програміст з РФ імплантував собі в груди компас

Молодий програміст з Новосибірська Данило Литкін першим в Росії імплантував собі в груди компас. Пристрій вібрує, коли людина повертається на північ, повідомляє місцеве видання НГС.Новини.

За словами майстра пірсингу Євгена Дьякова, який проводив операцію, це перша така процедура в Росії. Компас-чіп вібрує, коли його носій повертається корпусом на північ.

Як розповів сам Данило, він натрапив на проект компаса North Sense від компанії Cyborg Nest з Великобританії, коли пристрій ще перебувало на етапі розробки. Новосибірець відразу зробив попереднє замовлення. Перші готові моделі почали розсилати покупцям близько 2 місяців тому, зазначив Данило. Зараз такий пристрій можна придбати за 425 доларів.

"Це пов'язано з ідеями трансгуманізму і кіборгів. Як такої практичної мети, наприклад навігації, у мене не було, але мене завжди приваблювала думка розширення можливостей свого тіла. Людина навіть зі своїми природними почуттями насолоджується красою навколишнього світу, а уявіть, що йому стало доступне те, чого від природи він не здатний сприймати", — пояснив Данило Литкін.

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Зараз Данило чекає, поки загояться кріплення, встановлені як пірсинг, а після цього планує носити пристрій кожен день. Зажити кріплення повинні протягом декількох тижнів. На ніч компас можна знімати і заряджати.

"Тривалість і сила вібрації регулюється, крім того, вібрація відбувається тільки в момент, коли я повертаюся обличчям на північ. Я припускаю, що з часом я перестану помічати вібрацію, і це перетвориться на якесь нове відчуття напрямку", — додав власник компаса.