Вчені створили основу для Термінатора із "рідкого металу", яка може боротись із раком

Китайські вчені створили основу «рідкого металу» - аналог речовини із якої був створений Термінатор Т - 1000 із фільму, повідомляє "ScienceAlert".

Зазначається, що вчені створили краплі рідкого металу, які одного разу зможуть створити «машини із рідкого металу із автономним живленням».

Рідкі метали можуть використовуватися для боротьби з раковими захворюваннями або для виробництва моторів роботів, завдяки своїй низькій токсичності і здатності змінювати форму.

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Видання повідомляє, що зазвичай рідкі метали отримують, сплавляючи галій, олово та індій, однак при цьому на поверхні крапель утворюється тонкий шар оксидів, що робить матеріал липким і непридатним для використання.

Однак вчені розробили метод, який дозволяє змінити властивості рідких крапель: їх помістили в розчин гідроксиду натрію, що дозволило їм прийняти сферичну форму. Після цього їх обробляли політетрафторетіленом (тефлоном), в ході чого частки останнього покривали зовнішній шар крапель. В результаті дослідникам вдалося отримати кульки рідкого металу, які не прилипали до поверхні, можуть котитися і відскакувати від неї.