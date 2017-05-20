Rambler запускає українську версію сайту через санкції
16:00, 20 травня 2017Наука та IT
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Крім того повідомляється, що на новому порталі буде публікуватися головні новини україна.
Rambler запустить українську версію сайту
Російська компанія Rambler запустить українську версію сайту через недавно запроваджені санкцій. Про це повідомляється на сайті компанії.
"Ми були, є і залишаємося сервісом поза політики, орієнтованих на користувачів різних країн. Перш за все ми є каналом комунікації, технологією, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів. Ласкаво просимо на rambler.ua". - йдеться в повідомленні.
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Крім того повідомляється, що на новому порталі буде публікуватися головні новини україна. Також йдеться, що українські користувачі зможуть зберегти і перенести заблокований поштову скриньку.
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