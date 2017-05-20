Rambler запускає українську версію сайту через санкції

Російська компанія Rambler запустить українську версію сайту через недавно запроваджені санкцій. Про це повідомляється на сайті компанії.

"Ми були, є і залишаємося сервісом поза політики, орієнтованих на користувачів різних країн. Перш за все ми є каналом комунікації, технологією, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів. Ласкаво просимо на rambler.ua". - йдеться в повідомленні.

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Крім того повідомляється, що на новому порталі буде публікуватися головні новини україна. Також йдеться, що українські користувачі зможуть зберегти і перенести заблокований поштову скриньку.