Науковці розповіли, якими будуть люди через 200 років

Науковці змогли показати приблизне зображення жителя Землі через 200 років. Як відзначили фахівці, образ сучасної людини буде кардинально відрізнятися від майбутнього, пише Іnvaders.

В рамках недавнього дослідження науковці змогли створити образ людини, яка буде жити через 200 років.

Зазначається, перші зміни торкнуться людських очей, які матимуть додаткові повіки. Вимушені зміни продиктовані необхідністю додаткового фільтру, який не допустить потрапляння частинок пилу на оболонку ока. Відносно носа, його розмір стане більшим. А ось розширена грудна клітка сформується внаслідок збільшення об'єму легенів і печінки.

Людська шкіра буде покрита рогівкою, щоб уникнути додаткового забруднення. Дивно, але люди перестануть вживати м’ясо, адже воно стане непридатним для додавання в раціон.