Голландські студенти розробили перший в світі біорозкладаний автомобіль (відео)

Автомобіль отримав назву "Lina", в його конструкції використовуються лляні волокна. Завдяки їх нашаруванню корпус не поступається по міцності карбону або алюмінію.

При цьому такий матеріал легко піддається вторинній переробці або може з часом повністю розкластися.

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Автомобіль здатен перевозити до чотирьох осіб за допомогою електромотора.

Щоправда, автоновинка пересувається трохи швидше велосипеда.