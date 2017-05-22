Голландські студенти розробили перший в світі біорозкладаний автомобіль (відео)
14:35, 22 травня 2017Наука та IT
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Транспортний засіб повністю складається з матеріалів, які розкладаються в природі.
В основі корпусу біоавтомобіля - лляні волокна / Скріншот УНІАН
Автомобіль отримав назву "Lina", в його конструкції використовуються лляні волокна. Завдяки їх нашаруванню корпус не поступається по міцності карбону або алюмінію.
При цьому такий матеріал легко піддається вторинній переробці або може з часом повністю розкластися.
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Автомобіль здатен перевозити до чотирьох осіб за допомогою електромотора.
Щоправда, автоновинка пересувається трохи швидше велосипеда.
Голландські студенти розробили перший в світі автомобіль біорозкладаний
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