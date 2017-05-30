У країнах Євросоюзу з'явиться безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях

Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС досягли згоди щодо забезпечення безкоштовного інтернету в громадських місцях з ініціативи WiFi4EU, яка буде профінансовано з бюджету блоку. Ініціатива буде поширюватися на всі держави-члени Європейського Союзу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

ЄС профінансує встановлення бездротових точок доступу в публічних місцях: парках, бібліотеках, лікарнях до 2020 року. Згідно з планом, ЄС зосередиться на тих місцях, де є проблеми з доступом до інтернету.

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Відзначено, що так звана ініціатива WiFi4EU є частиною більш масштабного плану з капітального ремонту мереж зв'язку.

"WiFi4EU - це перший крок, але треба багато зробити для досягнення високошвидкісних з'єднань на всій території ЄС", - заявив Андрус Ансіп, віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку.

Євросоюз планує виділити на фінансування проекту приблизно 120 млн євро упродовж наступних двох років.

Як повідомляв УНІАН, SpaceX запустила супутник для забезпечення Wi-Fi в літаках і на кораблях.