SpaceX запустила супутник для забезпечення Wi-Fi у літаках та на кораблях (відео)

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту телекомунікаційний супутник Inmarsat-5 F4, який разом з іншими супутниками буде забезпечувати високошвидкісним Інтернетом літаки і морські судна, як повідомляє BBC.

Ракету запустили з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. За 32 хвилини компанія повідомила, що супутник Inmarsat-5 F4 виведений на орбіту успішно. Він стане четвертим супутником в орбітальній групі Global Xpress, яка розгорнута для надання високошвидкісного інтернету в морі, повітрі і на землі.

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Ракета повернулася на Землю після успішного запуску.

Запущений супутник вироблений корпорацією Boeing і важить більше шести тонн. Наразі це найбільший вантаж, який Falcon 9 вивела на орбіту. Через це компанія вирішила не повертати першу сходинку носія на Землю: важкий вантаж вимагає значних витрат енергії для виведення його на орбіту, і на маневрування ракети для її повернення на Землю палива вже б не вистачило.

Нагадаємо, 1 травня ракета SpaceX Falcon 9 була вперше запущена у Флориді на потребу армії США: вона доставила на орбіту армійський супутник.