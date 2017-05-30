У Японії створили керовані ногами роборуки (відео)

Вчені з лабораторії Хияма Інами (Inami Hiyama Laboratory) в Японії розробили маніпулятор MetaLimbs. Пара роботизованих рук кріпиться за спиною оператора і управляється ногами, пише The Verge.

Положенням додаткових кінцівок можна керувати за допомогою датчиків на стопі користувача. Також датчики встановлюються на пальці ніг, щоб стискати і розтискати пальці робота. Передбачена і зворотний зв'язок — при дотику маніпулятора до предмета пристрій стосується ноги, передаючи тим самим тактильні відчуття.

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За задумом вчених, MetaLimbs потрібен для допомоги користувачам при виконанні різних завдань. Пристрій планується представити на конференції Siggraph 2017, яка пройде з 30 липня по 3 серпня в Лос-Анджелесі.