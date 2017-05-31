Українська аудиторія Facebook за 2 тижні зросла на 1,5 мільйони

Якщо в попередні роки українська аудиторія Facebook росла стабільні 35-40%, то лише за останні 2 тижні вона зросла на півтора мільйони, і складає станом на 30 травня 8,3 млн, пише watcher.com.ua.

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За методологією Facebook користувачами соцмережі є люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу будучи при цьому залогіненими.

Тобто в цій статистиці не враховуються, наприклад, зареєстровані користувачі, які не заходять в соцмережу протягом останніх 30 днів, а також люди, які не зареєстровані в соцмережі, але переглядають її контент (наприклад, відео).

За останні 8 років – з квітня 2009 року – аудиторія Facebook в Україні виросла у 131 раз (з 63 тисяч до 8,3 млн).