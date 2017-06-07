Вчені з'ясували, що у тиранозаврів не було пір'я

Незважаючи на те, що у предків тиранозавра було пір'я, сам він був покритий лускатою шкірою, схожою на шкіру сучасних рептилій, йдеться в матеріалі, опублікованому в журналі Biology Letters, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ М'янмі знайшли хвіст крихітного пернатого родича тиранозавра (фото)За даними, отриманим на основі вивчення скам'янілих решток, вчені стверджують, що тиранозаври втратили пір'я, оскільки в процесі еволюції досягли гігантських розмірів і більше не могли літати.

Раніше виявлені у деяких представників групи тиранозаврів зачатки пір'я викликали суперечки про те, що рептилії могли бути покриті пір'ям.

Як сказав керівник дослідження доктор Філл Белл з австралійського університету Нової Англіїї, дослідження виявлених в американському штаті Монтана і інших частинах Північної Америки скам'янілостей, а також примірників, знайдених в Азії, дає вченим можливість говорити, що у тиранозаврів була луската шкіра.

Однак дебати про те, як саме міг виглядати тиранозавр, тривають. І деякі вчені сумніваються в тому, що у цього хижака зовсім не було пір'я.

Доктор Стів Брусатт з Единбурзького університету говорить, що обгрунтовувати таке твердження лише тим, що в скам'янілостях не знайдені відбитки пір'я, не можна. "Це велика рідкість - виявити відбитки пір'я в скам'янілих рештках. І те, що вони не знайдені, ще не означає, що їх не було. Так що ми ще можемо побачити картинки, на яких ця величезна рептилія буде покрита пухом і пір'ям", - каже він.

Тиранозаври жили приблизно 85-65 млн років тому і вимерли в кінці Крейдяного періоду. Вони були хижаками, мали дуже гострі зуби, довгі задні і дуже короткі передні лапи.