У США знайшли вцілілий череп 15-річного тиранозавра

Як повідомляє Meduza, череп знайшли у формації Хелл-Крік у штаті Монтана. Він важить більше тонни. Це 15-й випадок, коли був знайдений цілий череп тиранозавра.

Судячи з розміру знайденої частини тіла тварини, тиранозавр прожив близько 15 років - це половина звичайної тривалості життя таких динозаврів. Імовірно, він жив 66,3 мільйона років тому, приблизно тоді, коли динозаври були на межі зникнення.

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Наступним літом розкопки триватимуть. Археологи розраховують дістати скелет тиранозавра.

Нова знахідка дозволить краще вивчити тиранозаврів, зокрема, їх звички харчування.

Виявленого динозавра назвали Tufts-Love Rex - за прізвищами волонтерів, які його знайшли.