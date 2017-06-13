Вчені розробили особливий склад тіста для випікання хліба на МКС

Німецька компанія Bake In Space і фахівці з інших дослідницьких інститутів розробили особливий склад тіста і процес випічки, який дозволяє випікати хліб без крихт на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє DT.UA з посиланням на New Scientist.

Читайте такожSpaceX перенесла запуск корабля з вантажем для МКСЯк зазначає видання, подібний підхід дозволить вирішити основну проблему вживання хліба в космосі - появу крихт. Вперше хліб в космосі спробували астронавти місії Gemini 3 в 1965 році. Тоді крихти розлетілися всюди, потрапляючи в очі астронавтів і засмічуючи електроніку, що могло стати причиною пожежі. З тих пір використання хліба в космосі заборонено.

Нова ж технологія дозволить пекти хліб безпосередньо на МКС. Випробування системи почнуться вже в квітні 2018 року. Розробники планують контролювати процес випікання хліба з Землі. Для того, щоб простежити за тим, як мікрогравітація діє на вже спечений хліб, на МКС буде доставлено вже готовий продукт.