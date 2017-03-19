Космічний корабель Dragon доставив на Землю вантаж з МКС
20:19, 19 березня 2017Наука та IT
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У неділю корабель успішно приводнився.
Корабель Dragon доставив на Землю вантаж з МКС/ @NASASpaceflight
Космічний корабель Dragon приватної компанії SpaceX завершив свою місію на Міжнародній космічній станції і успішно приводнився в Тихому океані біля північного узбережжя Каліфорнії. Про це повідомляє Nasaspaceflight.
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CRS-10 Dragon вивела на орбіту ракета spacex Falcon 9. Це був перший пуск після аварії носія Falcon 9 із супутником AMOS-6. З МКС на Землю корабель доставив 2500 кілограмів вантажу.
Зазначимо, що Dragon – єдиний корабель, здатний повертатися на Землю і летіти на МКС.
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