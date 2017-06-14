Facebook запустить в мобільному додатку передплату на ЗМІ

Facebook планує ввести підписку на ЗМІ прямо в своєму мобільному додатку. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає Економічна правда. Видавці давно чекали від соцмережі запуску такої функції, зазначає видання. Підписка запрацює до кінця цього року.

Читайте такожThe Guardian розповіла про правила модерування контенту в FacebookЯк повідомляється, підписка розповсюджуватиметься тільки на той контент, який ЗМІ публікують повністю всередині Facebook - в сервісі Instant Articles. Також дискусії точаться навколо моделі монетизації - Facebook схиляється до того, щоб дозволяти користувачам читати частину статей в місяць безкоштовно, а решту - за передплатою.

Ще одне питання, яке активно обговорюється всередині компанії, - як саме Facebook буде проводити платежі за передплатою і ділитися виручкою з видавцями. Один з варіантів - Facebook буде сам приймати гроші за підписку, але всі отримані від користувачів за цю послугу гроші залишатимуться у видавців. Представник Facebook лише сказав WSJ, що компанія "працює з партнерами і вивчає різні способи, які допомогли б їм отримати більше доходів від соцмережі".

"Допомога видавцям у продажу цифрового контенту, мабуть, найбільш значуща допомога, яку міг би надати Facebook світовій журналістиці", - вважають фахівці. "Якщо Facebook дійсно створить успішну платформу для продажу підписки на ЗМІ, це повністю змінить ситуацію в медіаіндустрії", - кажуть вони.

Великі видавці закликали Facebook включити підписку в Instant Articles ще до запуску цього сервісу в травні 2015 року. Але ця ідея зустріла значний опір всередині Facebook, оскільки компанія не хотіла створювати перешкоди між своїми користувачами і контентом, кажуть джерела видання.