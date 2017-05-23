У Дубаї до 2030 року з'явиться дільниця роботів-поліцейських

У Дубаї до 2030 року має з'явитися перша поліцейська дільниця, на якій служать тільки роботи. Також планується, що чверть всіх місцевих поліцейських будуть роботами, повідомляє РБК, посилаючись на Dubai Media Office.

Відзначається, що поліція Дубая взяла на роботу робота REEM, спроектованого іспанською компанією PAL Robotics. Він вийде на службу 24 травня.

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Так, новий співробітник є гуманоїдом ростом 1,67 метра з головою, двома руками і сенсорним екраном в грудях. Пересувається робот-поліцейський на колесах. Зазначено, що робот буде патрулювати туристичні місця і торгові центри. Він може відповідати на питання, надавати інформацію та приймати штрафи. Робот розмовляє на дев'яти мовах.

Підкреслюється, що громадяни зможуть повідомляти роботу про скоєні злочини, але розслідуванням будуть займатися живі люди. Так, REEM вміє розпізнавати обличчя, але точність розпізнавання складає лише 80%. Відео з камер відразу передається для аналізу в командний центр.

Крім того, дубайські правоохоронці повідомили, що вже працюють над наступною версією робота, який буде виконувати всі функції справжнього поліцейського. Проте, носити зброю йому не довірять.