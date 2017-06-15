Учені знайшли втрачене восьме диво світу

13:31, 15 червня 2017
Наука та IT
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Восьме диво світу було зруйноване в 1886 році.

Дослідники уточнили місцезнаходження восьмого дива світу / artrecord.com

Дослідники з Нової Зеландії заявили, що знайшли точне місцерозташування восьмого дива світу - білих й рожевих терас Отукапуаранги. Вони вважалися найбільшим родовищем діоксиду кремнію.

Вони вивчили записи 1859 року в щоденнику картографа Фердинанда фон Хоштеттера, а також реконструювали події, що призвели до знищення Отукапуаранги, передає The National Geographic.

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Новозеландські вчені дійшли висновку, що тераси перебували від 9 до 15 метрів нижче від сучасного рівня озера Ротомахана на острові Північний.

Восьме диво світу було зруйноване в 1886 році, коли ожив вулкана Таравера, тоді його попіл вкрив знамениті тераси.

Як повідомляв УНІАН, у Греції планують відновити одне із семи чудес світу.

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