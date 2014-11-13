У Греції планують відновити одне із семи чудес світу

Про це агентству France-Presse заявив мер міста Родос Фотіс Хатзидіакос.

Питання відновлення 31-метрової статуї обговорять вчені в ході спеціальної конференції, яка пройде на острові навесні 2015 року. "Ми завжди думали про відновлення Колоса. Проте доцільність і деталі можливої реконструкції необхідно обговорити з науковцями", - зазначив градоначальник.

Читайте такожВ Афганістані відреставровані найдавніші статуї Будди, зруйновані талібами

За реалізацію цього проекту виявляли бажання взятися найбільші і найбільш відомі скульптори та архітектори світу.

Колос був присвячений богу сонця - Геліосу, покровителю Родоса. Він був зведений в 292 році до н. е. всього за 12 років. Метал для статуї був отриманий від переплавки зброї і величезних облогових машин, залишених на Родосі одним із завойовників. Проте всього через 66 років після зведення статуя впала в результаті сильного землетрусу. Спроби підняти і встановити її знову успіхом не увінчалися, і наступні 900 років Колос провів лежачи на боці. Захопили Родос в 654 році сарацини розбили гігантську фігуру на шматки і продали їх торговцю з Сирії.