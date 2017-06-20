У Skype прокоментували збій у роботі сервісу

Сервіс для спілкування Skype намагається вирішити проблему масового збою, на який скаржаться користувачі. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, як повідомляє ТСН.

"Привіт, ми знаємо про інцидент, коли користувачі втрачають зв'язок із програмою, і, можливо, не можуть надсилати та отримувати повідомлення. Деяким користувачам не вдасться побачити чорний рядок, який вказує на те, що груповий дзвінок триває, і затримка з додавання користувачів до списку приятелів триває довше", - вказано у тексті повідомлення.

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Збій відбувся увечері 19 червня і станом на зараз досі триває.

"Ми знаємо, що користувачі досі стикаються з проблемами - ми вирішуємо це!", - додали у Skype.

Користувачі соціальних мереж з України, Білорусі, РФ, країн Євросоюзу і США скаржилися, що їх "викинуло" з програми, і вони не можуть увійти в неї. Інші скаржилися на те, що відправляють повідомлення, але співрозмовники їх не бачать.