Поліція зафіксувала вже понад 20 повідомлень про втручання в роботу комп'ютерів
Після отримання повідомлень про хакерські атаки на місце виїжджають спеціалісти Департаменту кіберполіції та інших профільних служб.
Станом на цю годину до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів.
Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Трокало на своїй сторінці у Facebook.
«Станом на зараз до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це повідомлення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, є звернення і від одного з мобільних операторів. Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції. Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються», - написав він.
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За словами Трокала, після отримання таких повідомлень - на місце виїжджають спеціалісти Департаменту кіберполіції та інших профільних служб, які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків.