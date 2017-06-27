Поліція зафіксувала вже понад 20 повідомлень про втручання в роботу комп'ютерів

Станом на цю годину до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Трокало на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на зараз до Департаменту кіберполіції НПУ надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це повідомлення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, є звернення і від одного з мобільних операторів. Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції. Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються», - написав він.

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За словами Трокала, після отримання таких повідомлень - на місце виїжджають спеціалісти Департаменту кіберполіції та інших профільних служб, які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків.