Вчені переглянули середню максимальну тривалість життя людини
Однак вчені відзначили, що поки не відомо, якою може бути вікова межа людини.
Канадські вчені показали, що середня максимальна тривалість життя людини (тобто усереднена за всіма довгожителями Землі) як мінімум більша, ніж вважалося раніше. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature, передаєeurekalert.org. Таким чином автори спростували результати американських вчених, опубліковані в жовтні 2016 року, згідно з якими середня максимальна тривалість життя людини становить 115 років.
Читайте такожТривалість життя людини досягла біологічного максимуму - вченіДо своїх висновків фахівці прийшли, аналізуючи дані про тривалість життя людей з США, Великобританії, Франції і Японії, що збираються з 1968 року.
«Ми просто не знаємо, якою може бути вікова межа. Фактично, розширюючи лінії тренду, ми можемо показати, що максимальні середні терміни життя можуть продовжувати збільшуватися в доступному для огляду майбутньому», - сказав співавтор роботи Зігфрід Хекімі.
Він зазначив, що 300 років тому у багатьох людей були короткі життя. «Якби ми сказали їм, що в один прекрасний день більшість людей можуть дожити до ста років, вони сказали б, що ми божевільні», - додав Хекімі.
Найстаршою з людей, які коли-небудь жили на Землі, і чиї дати народження і смерті офіційно підтверджені, була француженка Жанна Кальман, яка померла в серпні 1997 року. Вона прожила 122 роки, 5 місяців і 14 днів.