У світі набирає популярності новий вид спорту – сумо серед роботів (відео)
10:41, 29 червня 2017Наука та IT
451 0
Більшість матчів серед роботів-сумоїстів тривають всього декілька секунд.
Основна ціль, як і в справжньому сумо - виштовхати суперника за коло / скріншот УНІАН
Роботизовані сумоїсти намагаються виштовхнути один одного з кола. Усе відбувається блискавично швидко. Більшість матчів тривають лічені секунди.
Поєдинки роботів-сумоїстів вигадали в Японії. Перед поєдинком у робо-сумо необхідно подготувати автономного робота, який здатен швидко та ефективно виштовхнути суперника за межі рингу.
Читайте такожШтучний інтелект обігнав людину і встановив рекорд у грі Ms. Pac-Man (відео)
Роботи-сумоїсти діляться на дві категорії - запрограмованих автономних ботів і машини, якими люди керують в реальному часі. Результат поєдинку залежить від швидкості та реакції суперника.
У світі набирає популярності новий вид спорту – сумо серед роботів
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter