У світі набирає популярності новий вид спорту – сумо серед роботів (відео)

Роботизовані сумоїсти намагаються виштовхнути один одного з кола. Усе відбувається блискавично швидко. Більшість матчів тривають лічені секунди.

Поєдинки роботів-сумоїстів вигадали в Японії. Перед поєдинком у робо-сумо необхідно подготувати автономного робота, який здатен швидко та ефективно виштовхнути суперника за межі рингу.

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Роботи-сумоїсти діляться на дві категорії - запрограмованих автономних ботів і машини, якими люди керують в реальному часі. Результат поєдинку залежить від швидкості та реакції суперника.