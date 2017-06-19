Естонія першою у світі ввела доставку посилок роботами-кур'єрами

Парламент Естонії підтримав легалізацію мініатюрних роботів-кур'єрів. Про це повідомив виробник роботизованих транспортування Starship Technologies, офіс якого розташований в Талліні.

Як пише видання High-Tech, Естонія стала першою країною, що легалізувала роботів-кур'єрів. В ході голосування 86 членів естонського парламенту з 101 проголосували за використання мініатюрних роботів.

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Для того щоб все було законно, робот повинен бути не більше одного метра у висоту і не більше 1,2 метра. Вага робота обмежується 50 кілограмами, а корпус обов'язково повинен бути білого кольору. Обов'язково наявність у робота-кур'єра фар і світловідбивачів. Всім цим вимогам роботи від Starship Technologies відповідають, так що дуже скоро такі кур'єри можуть здійснювати доставку по всій Естонії.

Як повідомляв УНІАН, Міносвіти запланувало випускати електронні підручники з мультимедійними додатками.