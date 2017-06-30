Facebook запускає функцію пошуку найближчої точки Wi-Fi

Найбільша соціальна мережа Facebook приступає до глобального запуску функції пошуку найближчої точки Wi-Fi в додатках для iPhone і Android. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає агенство "РИА Новости".

"У минулому опція "Знайти Wi-Fi" вже працювала в декількох країнах і виявилася особливо корисною в тих місцях, де погано працює інтернет через мобільний зв'язок", - нагадує компанія.

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Функція "Знайти Wi-Fi" допоможе побачити на карті/списком ті найближчі компанії та організації, які вказали на своїх сторінках наявність у них доступного Wi-Fi.

Для того, щоб знайти точки Wi-Fi, необхідно відкрити в додатку Facebook вкладку "Додатково" і потім натиснути на "Знайти Wi-Fi/ Find Wi-Fi.

Як повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу з'явиться безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях.